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Общество / Суды и криминал
1 февраля 2021, 16:49

В Екатеринбурге пойдёт под суд мошенница из Тюмени, набравшая кредитов по найденному паспорту

Мошенники банковские карты

Женщину обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, она оформляла кредиты по чужому паспорту. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге предстанет перед судом жительница Тюмени. Женщину обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, она оформляла кредиты по чужому паспорту.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, расследование уголовного дела завершено следственным подразделением городского отдела полиции № 8. 34-летняя жительница Тюмени обвиняется по ч. 1 ст. 159.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования и покушение на такое мошенничество).

В ходе предварительного следствия установлено, что сентябре 2019 года женщина, находясь в Тюмени, нашла на улице паспорт, принадлежавший жителю Чкаловского района Екатеринбурга. Рассмотрев фотографию в документе, женщина решила, что очень похожа на владельца. Решив воспользоваться сходством, предполагаемая злоумышленница приехала в Екатеринбурга и попыталась оформить по чужому документу кредит.

В трёх банках женщине в займах отказали, однако ей удалось оформить потребительский кредит в обувном магазине примерно на девять тысяч рублей. Кроме того, в одном из банков ей одобрили кредитную карту с лимитом 15 тысяч рублей, которые она тут же потратила.

Во взаимодействии со службой безопасности банка полицейским удалось установить личность подозреваемой. Женщина уже признала свою вину. В полиции отмечают, что настоящий владелец паспорта почти на 10 лет моложе обвиняемой.

Уголовное дело направлено в мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга с ходатайством о прекращении уголовного преследования с назначением обвиняемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Областная газета Свердловской области

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