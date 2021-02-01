Налётчика на банк в Екатеринбурге, расстрелявшего посетителя, отправили на принудительное лечение

Нападение на отделение банка, расположенного на улице Малышева, было совершено 18 октября 2019 года. Фото: Следственного комитета по Свердловской области.

В Екатеринбурге вынесли приговор в отношении налётчика на банк, убившего во время ограбления посетителя. Виталий Дикушин избежал тюрьмы.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, по результатам рассмотрения уголовного дела, Виталий Дикушин освобождён от уголовной ответственности. Суд счёл, что во время совершения преступления он был в невменяемом состоянии. К обвиняемому применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации.

Напомним, нападение на отделение банка, расположенного на улице Малышева, было совершено 18 октября 2019 года. 38-летний житель Ростовской области Виталий Дикушинас обрезом ружья с двумя патронами вошёл в банк и потребовал от посетителей лечь на пол, пригрозив применением оружия. Затем налётчик приказал сотрудникам банка открыть кассу, выстрелил в камеру и стал наводить обрез на людей. Один из посетителей попытался обезоружить нападавшего, набросившись на него сзади. Однако грабителю удалось освободится от захвата и выстрелить. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. У него остались жена и маленькая дочь.

Как рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, в момент нападения в руках злоумышленника также находился пакет с предметом, внешне похожим на взрывное устройство. В итоге нападавшего задержали посетители банка, которые передали его прибывшим сотрудникам охранного предприятия, а те, в свою очередь, полицейским.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, уголовное дело было возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем), п.п.«б»,«в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, с применением оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия). Ранее в ходе следствия было установлено, что мужчина страдает психическим расстройством.

До помещения в медицинское учреждение в отношении Виталия Дикушина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.