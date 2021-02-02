Алексея Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы

До вступления решения суда в законную силу Алексей Навальный будет содержаться в СИЗО. Фото: скриншот из видео с YouTube-канала "Дождь".

Симоновский суд в ходе выездного заседания в Мосгорсуде принял решение заменить условный срок главы Фонда борьбы с коррупцией, блогера Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, один из которых вычтут в счёт срока, проведённого Навальным под домашним арестом.

"Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению", - передаёт слова судьи Натальи Репниковой ТАСС.

Несмотря на то, что 3,5 года условного срока Алексею Навальному заменили на реальный срок, отбывать наказание в колонии общего режима он будет только 2,5 года с учётом года, который он провёл под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".

Решение суда ещё не вступило в силу. До тех пор блогер будет содержаться в СИЗО.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова уже заявила, что сторона защиты будет обжаловать решение суда.

Напомним, что 17 января глава ФБК вернулся из Берлина в Россию. Его задержали, когда он проходил погранконтроль. На следующий день стало известно, что Алексей Навальный заключён под стражу до 15 февраля. Арест блогера спровоцировал массовые митинги, которые прошли 23 и 31 января.

Алексей Навальный провёл около 4,5 месяца в Берлине. В августе 2020 года блогеру стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу. Позже пациент был перевезён в одну из клиник Германии. Правительство ФРГ заявило о наличии в организме Навального следов яда из группы "Новичок". 10 сентября появились сообщения о том, что глава ФБК вышел из комы и пришёл в себя. В конце сентября его выписали из больницы.