Экс-губернатору Сергею Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции

Сергей Фургал был арестован в июле 2020 года. Фото: СКР

СКР предъявил бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в окончательной редакции. По данным следствия, он является организатором преступной группы. В 2004-2005 годах она совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Главным управлением по расследованию особо важных дел предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пп. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия).

Следователи ссылаются на показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых и на заключения судебных экспертиз.

Установлено, что убийства были совершены в коммерческих интересах. Как сообщили в СКР, Смольского пытались устранить как конкурента по приёму металлолома в Амурской области, в его гараж были брошены две гранаты. Исполнителем является Марат Кадыров, которому предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

У Фургала, его компаньона Мистрюкова и Зори возник конфликт по поводу приобретённого последним железобетонного завода. В результате предпринимателя Евгения Зорю расстреляли за день до судебного решения по спорному имуществу. Исполнитель – Андрей Палей - обвиняется в совершении данного убийства.

"После убийства предпринимателя Евгения Зори Фургал и его деловые партнеры – Николай Мистрюков и Олег Булатов задерживались в качестве подозреваемых, так как имевшийся между ними конфликт был очевиден для всех. Однако в 2004 году уголовное преследование в отношении них было прекращено из-за недостаточности доказательств", - рассказали в СКР.

Олега Булатова расстреляли практически на глазах у его дочери из опасений, что он может дать показания против своих партнёров.

"Остальным участникам организованной преступной группы предъявлены обвинения, в зависимости от степени участия и отведенных ролей каждого в совершенных особо тяжких преступлениях", - отметили в Следственном комитете.

Напомним, что Сергей Фургал был арестован в июле 2020 года. Он стал 20-м российским губернатором, на которого завели уголовное дело. И первым, кому вменяют в вину не экономические преступления, а убийства. После задержания Сергея Фургала в регионе начались массовые акции протеста.

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