Мосгорсуд оставил бывшего схиигумена Сергия под стражей

анее защита опального священника подала апелляцию на решение Басманного суда Москвы об аресте Николая Романова. Фото: Галина Соловьёва.

Мосгорсуд признал арест экс-схиигумена Сергия (Николая Романова), который обвиняется в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств, законным. Ранее защита опального священника подала апелляцию на решение Басманного суда Москвы об аресте Николая Романова.

Экс-схиигумен Сергий будет находиться под стражей до 28 февраля.

"Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты на избрание Романову меры пресечения в виде содержания под стражей и отказал в ее удовлетворении", - передаёт ТАСС слова собеседника в суде.

Напомним, что задержание бывшего схиигумена Сергия произошло в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Обвиняемого допросили в Екатеринбурге, после чего направили в Москву.

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