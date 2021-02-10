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Общество / Суды и криминал
10 февраля 2021, 10:22

В Екатеринбурге осуждён 26-летний похититель иномарок

автомобиль

26-летний гражданин угонял машины на территории города с июля 2019 по март 2020 года. Фото: Галина Соловьёва.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил похитителя пяти иномарок к 9 годам лишения свободы. Суммарный ущерб от противоправных действий злоумышленника составил порядка 6 млн рублей.

По версии следствия, 26-летний гражданин угонял машины на территории города с июля 2019 по март 2020 года. Мужчина с помощью спецоборудования отключал сигнализацию приглянувшегося автомобиля, запускал двигатель и уезжал. Всего было похищено пять транспортных средств. Их злоумышленник продал третьим лицам.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, получив первые сообщения об инцидентах с автомобилями, оперативники начали поиски предполагаемого похитителя. Весной прошлого года обвиняемый был задержан на территории гаражного комплекса на ул. Коммунистическая.

В отношении злоумышленника полицией было расследовано уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 158 УК РФ (Кража совершённая в крупном и особо крупном размерах). В свою очередь суд вынес мужчине обвинительный приговор в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Областная газета Свердловской области

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