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Общество / Суды и криминал
10 февраля 2021, 13:18

Леонид Волков объявлен в международный розыск

Митинг Навального

Руководителя сети региональных штабов Алексея Навального обвиняют в склонении подростков через Интернет к участию в митинге 23 января. Фото: Павел Ворожцов

Бывшего депутата Екатеринбургской городской думы, а ныне руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова объявили в международный розыск. Следователи направили в суд ходатайство об его заочном аресте.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд, который будет рассматривать ходатайство следствия, Леониду Волкову грозит до трёх лет лишения свободы по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий).

«В связи с объявлением Леонида Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции в Россию», - говорится в сообщении суда.

Напомним, уголовное дело в отношении Леонида Волкова было возбуждено в конце января. Руководителя сети региональных штабов Алексея Навальногообвиняют в склонении подростков через Интернет к участию в митинге 23 января. 

Леонид Волков 1 марта 2009 года был избран депутатом Екатеринбургской городской думы по избирательному округу №10 Кировского района. В 2011 году участвовал в выборах в Заксобрание Свердловской области по Октябрьскому одномандатному избирательному округу №10. Выиграл суд у избиркома, который отказывался регистрировать кандидата на основании превышения числа подписей, признанных недействительными, но был снят с выборов Верховным судом РФ.

Областная газета Свердловской области

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