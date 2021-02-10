Адвокат Всеволода Могучева отозвал апелляционную жалобу на арест

10 февраля должна была быть рассмотрена апелляционная жалоба, поданная адвокатом Всеволода Могучева на постановление Верхнепышминского городского суда. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Всеволода Могучева.

Защита сторонника экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева отказалась от поданной ранее апелляционной жалобы на его арест. Адвокат Михаил Толмачёв подал в Свердловский областной суд ходатайство с просьбой прекратить производство по апелляционной жалобе.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, 10 февраля должна была быть рассмотрена апелляционная жалоба, поданная адвокатом Всеволода Могучева на постановление Верхнепышминского городского суда от 25 января 2021 года. Однако после получения ходатайства адвоката Михаила Толмачёва суд прекратил производство по жалобе.

Напомним, 30 декабря помощник отца Сергия был арестован на пять суток за правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка"). 31 декабря по требованию прокуратуры срок ареста был увеличен с 5 суток до 15.

Позднее Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении блогера по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). За возбуждение вражды и ненависти его арестовали ещё на 15 суток.

9 февраля Всеволод Могучев покинул спецприёмник.

В конце января с его YouTube-канала были удалены проповеди бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия.