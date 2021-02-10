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Общество / Суды и криминал
10 февраля 2021, 19:08

СКР возбудил уголовное дело о взяточничестве в отношении начальника свердловской колонии

Ограда колонии

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы и выплата штрафа в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Фото: Галина Соловьёва.

Следственный отдел по Невьянску СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении начальника ФКУ ИК-46 ГУФСИН и второго фигуранта дела. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в получении крупной взятки и посредничестве во взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, подозреваемый начальник колонии неоднократно получал через посредника денежные взятки за покровительство и попустительство по службе от нескольких заключённых, которые отбывают наказание в колонии. Факты нарушения были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых оперативниками свердловского управления ФСБ совместно с сотрудниками управления собственной безопасности регионального управления ФСИН.

Начальник исправительного учреждения и его пособник подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и п."б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). За совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусмотрено до 12 лет лишения свободы и выплата штрафа в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Сейчас следственные органы продолжают выполнение комплекса оперативных мероприятий по выяснению всех обстоятельств преступления, сбору и закреплению доказательств, а также установлению других возможных противоправных действий подозреваемых.

Областная газета Свердловской области

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