Экс-советник Сергея Бидонько предстанет перед судом за получение взятки

Общая сумма взятки составляет 5,9 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Прокуратура ЗАТО город Лесной утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего замглавы администрации муниципалитета Владислава Русакова. Ему предъявлено обвинение по трём статьям, в том числе за получение взятки в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в городской суд Лесного.

По версии следствия, в период с 2014 по 2018 годы обвиняемый оказывал покровительство и пособничество в заключении договоров поставки продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения Лесного на общую сумму 84 млн рублей. Это повлекло нарушение прав и интересов организаций, которые занимаются реализацией продуктов на территории Среднего Урала.

В период с 2005 года по апрель 2020 года чиновник, несмотря на законодательный запрет, через доверенных лиц и близких родственников принимал участие в деятельности коммерческих организаций с предоставлением им льгот, преимуществ и общего покровительства. За это он получил денежное вознаграждение в размере 5,9 млн рублей.

В апреле 2020 года следователи возбудили в отношении Владислава Русакова уголовное дело. В начале мая он был арестован, а летом освобождён из под стражи.

Известно, что с апреля 2010 по апрель 2017 годы Владислав Русаков занимал пост замглавы администрации ГО "Город Лесной", а с мая 2017 по январь 2019 года он был директором департамента, а затем главой отдела министерства инвестиций и развития Свердловской области. С 2018 до 2020 года он занимал должность советника вице-губернатора региона Сергея Бидонько. Отметим, что обвинение в отношении чиновника не связано с его деятельностью в администрации губернатора Свердловской области.