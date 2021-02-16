Темы дня

Общество / Суды и криминал
16 февраля 2021, 10:00

Свердловчанин пытался пронести в здание суда три ножа и электрошокер

складной нож

Запрещённые предметы он прятал на дне сумки. Фото: Алексей Кунилов.

Житель Свердловской области пытался пронести в здание суда набор запрещённых предметов. Перочинный, складной и кухонный ножи, а также электрошокер обнаружили на дне его сумки.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе регионального ГУФССП России, мужчина прибыл в здание Новоуральского суда в качестве ответчика по административному делу (по какому - уточнить не смогли). Во время досмотра у свердловчанина  на дне сумки были обнаружены складной нож, кухонный нож с лезвием 15 сантиметров, перочинный нож с лезвием 10 сантиметров, фонарик-электрошокер "police 5000 kv".

На время посещения суда у гражданина были изъяты перечисленные предметы. Позже всё вернули.

Напомним, за прошлый год судебными приставами при пропускном режиме в зданиях судов было выявлено 8 178 запрещённых предметов, в том числе 2 076 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, 455 – газового и травматического оружия, 72 – электрошокерных устройства, 619 – холодного оружия.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.02.2021, 12:57 / Общество
Людмила Бабушкина прокомментировала ежегодный доклад свердловского омбдусмена
16.02.2021, 12:23 / Общество
Владимир Путин назначил ещё шесть судей в Свердловской области
16.02.2021, 12:02 / Общество
Массовые эвакуации машин стартуют в Солнечном
16.02.2021, 11:45 / Общество
В Анталью из Кольцово первым прямым рейсом улетели 192 человека
16.02.2021, 11:19 / Общество
Свердловчане задолжали за газ 233 миллиона