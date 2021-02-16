Свердловчанин пытался пронести в здание суда три ножа и электрошокер

Запрещённые предметы он прятал на дне сумки. Фото: Алексей Кунилов.

Житель Свердловской области пытался пронести в здание суда набор запрещённых предметов. Перочинный, складной и кухонный ножи, а также электрошокер обнаружили на дне его сумки.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе регионального ГУФССП России, мужчина прибыл в здание Новоуральского суда в качестве ответчика по административному делу (по какому - уточнить не смогли). Во время досмотра у свердловчанина на дне сумки были обнаружены складной нож, кухонный нож с лезвием 15 сантиметров, перочинный нож с лезвием 10 сантиметров, фонарик-электрошокер "police 5000 kv".

На время посещения суда у гражданина были изъяты перечисленные предметы. Позже всё вернули.

Напомним, за прошлый год судебными приставами при пропускном режиме в зданиях судов было выявлено 8 178 запрещённых предметов, в том числе 2 076 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, 455 – газового и травматического оружия, 72 – электрошокерных устройства, 619 – холодного оружия.