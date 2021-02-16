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Общество / Суды и криминал
16 февраля 2021, 12:23

Владимир Путин назначил ещё шесть судей в Свердловской области

Чаши весов в руке статуи

Прдседателем Ревдинского суда станет Андрей Дунаев. Ранее он уже занимал этот пост. Фото: Владимир Мартьянов

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О назначении судей федеральных судов". Согласно документу, назначен председатель Ревдинского городского суда и ещё пять судей в Свердловской области.

Прдседателем Ревдинского суда станет Андрей Дунаев. Ранее он уже занимал этот пост, и будет занимать его ещё шесть лет.

Судьёй Свердловского облсуда станет Марина Леонтьева, Качканарского суда - Владимир Яковлев, Первоуральского городского суда - Любовь Сухоплюева, Серовского районного суда - Елена Александрова, Талицкого районного суда - Марина Бакина.

Ранее Владимир Путин назначал несколько судей в Свердловской области в конце 2020 года. Тогда стало известно, что председателем Богдановичского городского стал Алексей Ефремов.

Областная газета Свердловской области

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