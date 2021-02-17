Объявлен конкурс на должность председателя Арбитражного суда Свердловской области

Нового председателя свердловского арбитража выберут после 17 марта. Фото: Александр Зайцев

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила конкурс на вакантную должность председателя Арбитражного суда Свердловской области. Заявления и документы принимаются до 17 марта.

Этот пост в начале февраля покинула Светлана Цветкова. Она возглавляла свердловский арбитраж с 2011 года. Сейчас обязанности председателя исполняет зампредседателя Станислав Сидоркин.

Претенденты на должность председателя Арбитражного суда Свердловской области могут подавать документы с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу – с 10:00 до 16:45 (обед с 13.00 до 13.45) по адресу: Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. № 105. Об этом говорится в сообщении Высшей квалификационной колегии судей РФ.