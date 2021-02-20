Суд решил отправить Алексея Навального в колонию по делу "Ив Роше"

Ранее Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Фото: Владимир Мартьянов

Мосгорсуд признал законным замену условного срока блогеру Алексею Навальному на реальный по уголовному делу "Ив Роше". Оппозиционер проведёт в колонии 2 года 5 месяцев.

Срок сокращён почти на два месяца с учётом нахождения Алексея Навального под домашним арестом с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года.

"В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального - без удовлетворения", - приводит ТАСС слова судьи Дмитрия Балашова.

Ранее Симоновский суд в ходе выездного заседания заменил условный срок главы Фонда борьбы с коррупцией по делу "Ив Роше" на реальный. Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы, один из которых вычли в счёт срока, проведённого им под домашним арестом.

Напомним, что 17 января он вернулся из Берлина в Россию. Его задержали, когда он проходил погранконтроль. На следующий день стало известно, что Алексей Навальный заключён под стражу до 15 февраля. Арест блогера спровоцировал массовые митинги, которые прошли 23 и 31 января.

Алексей Навальный провёл около 4,5 месяца в Берлине. В августе 2020 года блогеру стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу. Позже пациент был перевезён в одну из клиник Германии. Правительство ФРГ заявило о наличии в организме Навального следов яда из группы "Новичок". 10 сентября появились сообщения о том, что глава ФБК вышел из комы и пришёл в себя. В конце сентября его выписали из больницы.