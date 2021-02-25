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25 февраля 2021, 18:41

Суд оставил экс-схиигумена Сергия в СИЗО до 28 мая

экс-схиигумен Сергий

Экс-схиигумен Сергий будет находиться под стражей до 28 мая. Фото: Галина Соловьёва.

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему духовнику Среднеуральского женского монастыря, отлучённому от церкви отцу Сергию (Николай Романов). Он будет находиться под стражей до 28 мая.

В связи с карантинными мерами ходатайство следователя было рассмотрено в закрытом судебном заседании, передаёт ТАСС.

Ранее суд заключил бывшего схиигумена под стражу до 28 февраля.

Напомним, что задержание бывшего схиигумена Сергия произошло в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Обвиняемого допросили в Екатеринбурге, после чего направили в Москву. Бывшему схиигумену Сергию предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств.

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Областная газета Свердловской области

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