Как полицейские находят преступников с помощью суперклея и микроскопа

Эксперт-криминалист Игорь Менжулин демонстрирует цианакрилатную камеру Фото: Галина Соловьева

Сегодня отмечают свой профессиональный праздник эксперты-криминалисты МВД России. Это люди, которые собирают и исследуют улики с мест преступления и правонарушения. В полиции их по праву считают настоящими интеллектуалами: практически каждый из них, помимо высшего юридического образования, имеет ещё и специальное – техническое, биологическое, филологическое или иное. Чтобы познакомиться с работой этих специалистов, корреспонденты «Облгазеты» посетили экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) Управления на транспорте МВД России по УрФО в Екатеринбурге. Его начальник Дмитрий Тарасов подробно рассказал о том, как удаётся раскрывать самые запутанные уголовные дела и задерживать преступников с помощью современных технологий.

Поймать на суперклей

С Дмитрием Валентиновичем мы встретились на пороге длинного коридора с десятком комнат вдоль него. В помещениях стояла тишина, а в воздухе чувствовалось спокойствие, не в пример отечественным и зарубежным телесериалам, в которых стоит переступить порог отдела полиции, как человек окунается в стремительный круговорот будней правоохранительной службы. Здесь ничего подобного не было.

– Работа экспертов заключается в содействии следователю, – говорит начальник центра. – Наши сотрудники участвуют в осмотрах мест происшествий, обысках, выемках документов. Как правило, экспертиза – это основное доказательство практически по всем уголовным делам. Криминалист сначала фиксирует все следы, а потом сопоставляет их с экспериментальными образцами, чтобы сформировать чёткую картину события. На её основе следователь уже делает выводы и выдвигает версии преступления.

В первой комнате, куда мы зашли, за столами сидели несколько криминалистов. Один что-то слушал через наушники, другой внимательно смотрел в монитор компьютера, а третий что-то разглядывал в микроскоп. Справа от них стоял высокий массивный шкаф, больше похожий на двухкамерный холодильник с прозрачной дверцей, внутри которого лежали полиэтиленовые пакеты и пластмассовые трубки.

Оказалось, что это один из самых востребованных инструментов эксперта – цианакрилатная камера. Её используют для выявления потожировых следов пальцев рук на шероховатых поверхностях, где невозможна привычная дактилоскопия. С помощью камеры можно установить злоумышленников, которые фасуют наркотики или совершили преступления в далёком прошлом. Принцип её действия очень прост и известен каждому, кто когда-либо имел дело с суперклеем: когда он попадает на ладонь, то оставляет белые трудносмываемые следы. Цианакрилат — это и есть основной компонент суперклея.

– Весь процесс полностью автоматизирован, – отмечает эксперт-криминалист Игорь Менжулин. – Камерой управляет микрокомпьютер: сотруднику остаётся только разместить в ней объекты для исследования, залить определённое количество цианакрилата, закрыть дверцу, включить оборудование и ждать результатов выявления следов в течение 2–3 часов. Они заносятся в единую специализированную базу, и если где-то будут дактилоскопировать человека, то его отпечатки пальцев будут соотнесены с отпечатками в этой базе.

Взломать смартфон

Игорь — самый молодой сотрудник ЭКЦ. Он на ты с планшетами, ноутбуками, смартфонами и «умной» бытовой техникой, поэтому занимается в основном компьютерными экспертизами. Объекты на исследование поступают практически каждый день. Работа с гаджетами занимает много времени: количество киберпреступлений постоянно растёт, как и число случаев незаконного оборота наркотиков. Раньше наркотические средства продавец передавал из рук в руки, а сейчас посредством Интернета делают «закладки» и скидывают покупателям их геолокацию. Всю эту переписку можно отследить в электронных средствах связи через специальные программы. Естественно, наркоторговцы тоже не дремлют: они пытаются скрыть свою преступную деятельность, шифруя данные или используя подменные сим-карты, а деньги за зелье получают не в рублях по банковскому переводу, а в криптовалюте — биткоинах.

– Самое сложное в моей работе – это восстановление данных с мобильных устройств, которые сегодня имеют очень хорошую встроенную защиту, – добавляет Игорь. – Ещё сложнее работать с повреждёнными накопителями. Злоумышленники часто пытаются разбить телефон или стереть с него информацию. Приходится долго подбирать пароль, восстанавливать и изымать цифровой образ для последующего анализа.

У криминалиста Владимира Баринова трудности иного рода. Он проводит фоноскопические экспертизы — идентифицирует преступников по акустическим и стилистическим особенностям их речи. Эксперт-акустик работает в паре с лингвистом: он окончательно устанавливает личность злоумышленников по характерным языковым оборотам.

Перечисленные исследования — довольно новые. Они стали активно внедряться в криминалистику с 2000-х годов. Чего не скажешь о баллистических экспертизах оружия и трасологических экспертизах следов зубов, обуви, одежды или следов взломов. Помогает криминалистам сравнительный микроскоп, который облегчает работу при сравнении, например, гильз, изъятых с места происшествия. Достаточно поставить с одной стороны стандартную гильзу от пистолета, например, ТТ, а с другой — образец с места преступления, и можно достаточно оперативно определить, идентичны ли они.

– Микроскоп совмещает следы пуль и гильз в виде определённых комбинаций впадин и борозд, чтобы идентифицировать оружие, из которого стреляли, – рассказывает заместитель начальника ЭКЦ Роман Курбатов. – Нужно понять, под каким углом образовался след: если у следа и образца конфигурация разная, можно говорить о том, что стреляные гильзы из разных экземпляров пистолета ТТ.

Расщепить на молекулы

На входе в другую комнату ЭКЦ нас встретили кусты каких-то растений, стоящие в два ряда, как на террасе. Ими оказалась конопля, из которой, как известно, злоумышленники получают марихуану и гашишевое масло. Химическим анализом занималась в лаборатории эксперт-криминалист Ольга Чуганова. Чтобы определить, содержится ли в конопле тетрагидроканабинол, который обуславливает её наркотическое действие, верхушки растений срезают, измельчают, высушивают и исследуют на хроматомасспектрографе.

– Именно хроматограф расщепляет образцы на молекулы и автоматически выдаёт их химический состав, – говорит Ольга Сергеевна. – У нас самое последнее программное обеспечение. Оно может распознать практически все виды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В соседнем аппарате — газовом хроматографе — мы определяем содержание наркотиков по массе: от этого зависит их размер для последующей уголовной квалификации.

У Ольги Чугановой в производстве несколько экспертиз. Наряду с марихуаной она делает экспертизу по героину. Наркотик изъяли в разных местах, продавали его тоже разные люди, и теперь ей нужно установить, есть ли связь между этими веществами и событиями или нет. Оперативники обнаружили 24 свёртка с героином, и каждый из них нужно исследовать — в среднем на производство такой сравнительной экспертизы уходит три дня.

С растениями, но уже другими, работают специалисты в соседнем кабинете. Надежда Петухова проводит бухгалтерские экспертизы, в том числе по незаконным рубкам лесных насаждений и контрабанде лесоматериалов — такого рода преступлений с каждым годом становится всё больше. Сейчас она занимается экспертизой по пиломатериалам, которые незаконно экспортировали в Иран и Узбекистан. Криминалисты устанавливают, на какой объём были заключены договоры и какой объём древесины был в итоге вывезен за рубеж.

– Это очень кропотливая работа, потому что я имею дело с цифрами, – поясняет Надежда Анатольевна. – По времени экспертиза зависит от количества поставленных следователем вопросов и представленных объектов на исследование – договоров, счетов-фактур и прочих. На одно дело может уходить 1,5–2 месяца, потому что это всё нужно описать, составить таблицы, потом все графы расписать, вбить в них данные, чтобы в суде ни у кого не возникло вопросов, откуда взялись те или иные цифры.

Узнать по почерку

У старшего эксперта Марины Чагаевой дел тоже невпроворот. Её основная сфера — почерковедческая экспертиза и дактилоскопия. По одной из 12 почерковедческих экспертиз у неё 56 объёмных документов – это договоры и акты о выполненных работах. Она сравнивает образцы почерка человека в документах с экспериментальными образцами, которые подозреваемый делает по указанию следователя, или свободными, когда человек что-то подписывал до возбуждения уголовного дела.

– Но они тоже не всегда точны, потому что с возрастом или из-за болезней подпись у человека может поменяться, – рассказывает Марина Игоревна. – Мы недавно делали запрос на предоставление образцов, и у меня возникли сомнения, тем ли человеком они выполнены. Была разница между исследуемыми объектами в два года. Мужчине 60 лет, за это время он мог попасть в аварию или у него мог случиться инсульт. Поэтому сейчас оперативники будут устанавливать, были ли за это время какие-то изменения в его здоровье. А бывает и так, что человек специально меняет свою подпись, но эксперт это видит, и у него сразу возникает вопрос: если ты невиновен, то зачем тебе это нужно?

То же самое касается и отпечатков пальцев — дактилокарт, как их называют на профессиональном языке криминалистов. До сих пор есть те, кто выжигает свои пальцы кислотами или стирают фрезерной машинкой до мышечных тканей. Люди идут на такие ухищрения ради того, чтобы их не нашли: раз они терпят такую боль, видимо, есть за что. Но так поступают единицы. Отпечатки пальцев остальных злоумышленников собраны в автоматизированной дактилоскопической информационной системе «Папилон», где хранятся отпечатки пальцев и следы, изъятые с нераскрытых мест преступлений. На сегодняшний день в базе данных МВД России хранятся миллионы дактилокарт и следов. Когда подозреваемого устанавливают, след из этой базы удаляют.

Несмотря на актуальность биологических маркеров человека для поиска преступников, всё большую востребованность набирают генетические экспертизы. В ЭКЦ Управления на транспорте МВД России по УрФО их пока не делают: есть определённый график поставок оборудования для генетических исследований в регионы.

– Руководство управления поддерживает развитие экспертно-криминалистической деятельности, – говорит Дмитрий Тарасов. – Проводится работа по расширению видов проводимых исследований, планируется введение психофизиологической и товароведческой экспертиз, исследования маркировочных обозначений. На железнодорожном и авиатранспорте есть проблема использования контрафактных деталей, которые произведены не официальными поставщиками. Это очень интересное и перспективное направление экспертной деятельности и, главное, оно напрямую связано с обеспечением безопасности граждан при перевозках.

Досье «ОГ» Дмитрий Валентинович Тарасов родился в Нижнем Тагиле в 1980 году. В 2002 году окончил факультет иностранных языков Нижнетагильского педагогического института. С мая 2002 по август 2017 года проходил службу в линейном отделе внутренних дел на станции Нижний Тагил, где прошёл путь от милиционера отделения охраны общественного порядка до начальника штаба ЛОВД. В 2006-2008 годах занимал должность эксперта-криминалиста. С середины 2017 по начало 2021 года возглавлял оперативное отделение УТ МВД России по УрФО. В феврале назначен на должность начальника ЭКЦ УТ МВД России по УрФО. В 2015 году окончил магистратуру по специальности «юриспруденция».

Справка «ОГ» Численность сотрудников экспертно-криминалистической службы полиции превышает 15 тысяч человек. Структурно она насчитывает почти сто подразделений по всей стране: ЭКЦ МВД России и 95 центров в регионах, на транспорте в федеральных округах и на отдельных железных дорогах. В транспортной милиции Среднего Урала экспертизы проводились всегда; большой вклад в становление и развитие экспертно-криминалистического центра внёс подполковник милиции Андрей Васильевич Кабанов. При нём в 2003 году появилась полноценная химическая лаборатория с новым оборудованием, было открыто направление фоноскопических экспертиз, во всех линейных подразделениях введены должности экспертов-криминалистов. Сегодня в ЭКЦ УТ МВД России по УрФО работают 56 сотрудников. Аналогичные подразделения есть также в составе Следственного комитета РФ, ФСБ России и в ряде других правоохранительных органов.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

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