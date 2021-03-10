Виновника смертельного ДТП в центре Екатеринбурге приговорили к 9 годам лишения свободы

Жуткая авария произошла 4 августа 2019 года. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Приговор Владимиру Васильеву вынес 10 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга. За ДТП с двумя погибшими и пострадавшим он приговорён к 9 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением прав на 3 года.

Владимир Васильев признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)", по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц"). Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, что жуткая авария произошла 4 августа 2019 года. Ранним утром водитель Kiа Rio пронёсся по Малышева и на огромной скорости (90 км/с при максимально разрешённой скорости в 60 км/ч) протаранил стоявшие на перекрёстке с Московской машины. До этого Владимир Васильев завладел иномаркой без спроса у автовладельца - своего знакомого. В результате ДТП машину LADA Granta отбросило на две другие машины, повреждения получила ещё одна иномарка. Водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте происшествия. Тяжёлые травмы получил пассажир Kiа Rio. Виновник аварии был арестован.

Подробности с сегодняшнего заседания суда читайте в ближайшем номере "Областной газеты".