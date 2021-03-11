Прокуратура Екатеринбурга проверяет информацию о незаконной парковке на Московской

Жители жалуются, что на участке рядом с домом по адресу ул. Московская, 200 неизвестные поставили будку со шлагбаумом и требуют деньги за парковку. Фото: Google Карты.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проверяет информацию о "захвате" земельного участка у ЖК "Московский квартал" под платную парковку. По сообщению, на участке рядом с домом по адресу ул. Московская, 200 неизвестные поставили будку со шлагбаумом и требуют деньги за парковку.

Для проведения надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры привлекли полицейских, специалистов свердловского Управления Росреестра, Земельного комитета администрации Екатеринбурга, а также администрации Ленинского района. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на место лично выезжал прокурор Ленинского района уральской столицы.

Также прокуратура уже запросила в мэрии и областном министерстве по управлению госимуществом данные о законности использования участка возле ЖК "Московский квартал". Меры прокурорского реагирования будут приняты в соответствие с результатами проверки.

Напомним, в октябре прошлого года "Областная газета" освещала интернет-проект под названием "Украденный Екатеринбург". На этом сайте собирают информацию об участках, которые, предположительно, незаконно заняты организациями или физическими лицами, в частности, для организации парковок. К слову, незаконная платная парковка рядом с ЖК "Московский квартал" на сайте не указана.

Фото: 2Гис