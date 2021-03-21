СК РФ возбудил уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области

Ивану Белозерцеву грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки. Фото: пресс-служба Кремля.

Главное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и ряда других лиц, обвиняемых в получении и даче взятки. С января по сентябрь 2020 года глава региона получил взятку в размере более 31 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, взятки передавались губернатору за предоставление "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, проверке сроков годности и качества, хранения и поставке лекарств, предназначенных для бюджетных медицинских учреждений Пензенской области. В передаче взяток также участвовали супруга Бориса Шпигеля и директор ОАО "Фармация" Антон Колосков.

Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России

Участники дела в зависимости от роли каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки). Ивану Белозерцеву грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Обвинение будет предъявлено в ближайшие дни, после чего ходатайства будут направлены в суд для избрания меры пресечения.

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