Сиделку-наводчицу отправил в колонию на 5 лет, а её сына-убийцу – на 20

Нину Мудрых взяли под стражу в зале суда, надев на неё наручники. Фото: Алексей Кунилов

На днях Свердловский областной суд огласил приговор Нине Мудрых и её сыну Александру Соломеину. Женщина устраивалась сиделкой к пожилым, немощным людям, а затем предлагала сыну их ограбить. Большой куш разбойникам сорвать не удалось, но один из налётов окончился убийством.

В коридоре областного суда, в ожидании, когда откроют зал заседаний, я присела на диванчик и оказалась рядом с подсудимой. Нина Мудрых под арестом находилась лишь несколько дней после задержания, а затем её отпустили на подписку о невыезде. Всё время, пока велись следствие и судебное разбирательство, она провела на свободе. В суд на оглашение приговора женщина пришла с двумя объёмистыми сумками наподобие тех, что используют торговцы на вещевых рынках. Их предназначение стало понятно, когда к Нине Мудрых подошла её адвокат:

– Вещи с собой взяли? – спросила она, кивнув на сумки. – Это правильно. Скорее всего, наказание будет реальным.

Забегая вперед, отмечу, что чутьё юриста не подвело: зачитав приговор, судья Андрей Юшманов распорядился взять Нину Мудрых под стражу в зале суда. Она встала, протянула вперед руки, судебный пристав защёлкнула на них наручники. Осуждённую, а следом и её сына повели в тюрьму.

Преступный замысел

Замысел первого преступления у Нины Мудрых возник ещё в 2016 году. Самой ей тогда исполнилось 62 года, сыну – 38. Она жила в селе Сосновском Каменского городского округа, сын – в Екатеринбурге. Сын мать не радовал: за разбойное нападение отсидел шесть лет, своей семьи не имел, не работал.

– Пенсия у меня маленькая, поэтому пришлось искать приработок, – давала показания Нина Мудрых на суде.

Её односельчанка работала сиделкой в фирме «Золушка» в Екатеринбурге, предложила и подруге туда устроиться. Так они попали к пожилой супружеской паре Грищенко, стали ухаживать за тяжело больным мужем. Но Нине Мудрых денег, что ей платили, показалось мало. Она догадывалась, что в доме хранится крупная сумма, и предложила сыну совершить грабёж. Разработали план, распределили роли.

В квартиру Александр Соломеин проник, когда там дежурила вторая сиделка. Потом она рассказывала, что спала в большой комнате и проснулась оттого, что кто-то включил свет. Открыла глаза и увидела мужчину с чулком на голове, испугалась, а тот повернулся и ушёл в другую комнату. Сиделка услышала звуки ударов за стеной, крики, но из комнаты вышла, лишь когда её позвала хозяйка. Та была избита, просила позвонить в полицию – грабитель успел скрыться.

Огонь сжигает все следы

Первый налёт не удался, но неудача маму с сыном не отрезвила: через пару лет они решили повторить налёт. К тому времени Грищенко-муж скончался, но Нина Мудрых сумела сохранить приятельские отношения с его женой. Поначалу та подозревала, что грабителя на квартиру навели сиделки, но потом поверила, что её подозрения беспочвенны: полиция раскрыть преступление не смогла, уголовное дело против неустановленного лица приостановила.

На повторный грабёж криминальный дуэт решил идти вместе. Снова разработали план, распределили роли, сынок вооружился электрошокером, дубинкой, чулком. 12 декабря 2018 года Нина Мудрых отправилась в гости к намеченной жертве. Улучив момент, мать позвонила сыну, намекнула, что можно действовать, открыла ему двери. И начался кошмар. Соломеин нанёс жертве удары электрошокером, повалил её, стал бить. Мать протянула ему пояс от халата, тот попытался связать жертве руки, но та вырывалась и сумела сорвать с лица маску. Соломеин понял, что его теперь могут опознать, накинул пояс на шею пожилой женщине, затянул и завязал узлом. Как потом установила экспертиза, Грищенко скончалась от асфиксии – её задушили.

Нина Мудрых тем временем рыскала по квартире в поисках денег, но так ничего и не нашла. Сын велел матери уходить, а сам ещё раз обыскал квартиру, а затем разбрызгал кругом горючую жидкость и поджег её. К счастью, соседи быстро уловили запах дыма, вызвали пожарных, жильцов эвакуировали, газ перекрыли, огонь погасили. Кстати, когда в квартире наводили порядок после пожара, за газовой плитой нашли сверток, а в нём – почти 400 тысяч рублей.

Новая жертва

Через год горе-грабители решились на новое преступление. Почему бы и нет? Убийство оставалось нераскрытым, их никто не беспокоил. Нина Мудрых вновь взялась ухаживать за тяжелобольной пожилой женщиной. Подопечная получала неплохую пенсию, когда давала мужу деньги на продукты и лекарства, сиделка видела крупные купюры и… снова обратилась к сыну. Объяснила, что действовать лучше днём, когда муж подопечной уходит из дома. Налёт наметили на 19 декабря 2019 года, но в тот день хозяин остался дома, поэтому операцию перенесли.

На следующий день Нина Мудрых осталась с подопечной наедине. Она приготовила и отнесла ей обед, а сама отправилась в ванну, сказав, что хочет принять душ. Сама же впустила в квартиру сына. Александр Соломеин прошёл в комнату, ударил беспомощную женщину по голове, и чтобы заглушить крики, накрыл ей лицо подушкой. Женщина стала задыхаться. Грабитель подушку убрал и потребовал сказать, где деньги, угрожая убить. Женщина испугалась, сообщила, что деньги в соседней комнате в сумке. На этот раз преступной паре повезло, им достались около 175 тысяч рублей, сотовый телефон и банковская карта, с которой Александр Соломеин снял через банкомат 8,5 тысячи рублей.

После этого преступления следствие, наконец, сумело разглядеть странное совпадение: во всех трёх эпизодах фигурировала сиделка Нина Мудрых. Её взяли в оборот, и она сдала сына. Тот, правда, ударился в бега, но его разыскали в Крыму и задержали.

– Такая милая деревенская женщина, обходительная, хорошо готовила, в голову не могло прийти, что она окажется наводчицей, – с трудом сдерживая слезы, поделился с журналистом «Облгазеты» муж последней жертвы Олег Верниченко.

Спустя полтора месяца после нападения его супруга скончалась. Считается, что от своей тяжёлой болезни, но вполне возможно, что её смерть ускорил тот ужас и страдания, которые пришлось пережить.

Суд приговорил Нину Мудрых к пяти годам лишения свободы, Александра Соломеина – к двадцати. Столь малый срок для сиделки-наводчицы судья Андрей Юшманов обосновал тем, что первое преступление с её стороны осталось неоконченным, непосредственного участия в убийстве она не принимала, активно сотрудничала со следствием. Хотя, если говорить по совести, то не будь у Александра Соломеина мамаши-сиделки, то он и не совершил бы этих преступлений. Криминальному дуэту предстоит возместить родственникам потерпевших причинённый материальный ущерб, а Олегу Верниченко ещё и моральный вред в размере полутора миллионов рублей. Александру Соломеину присудили выплатить большую часть компенсации. А вот процессуальные издержки маме с сыном предстоит погасить солидарно.

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Александр Соломеин проведет 20 лет в колонии строгого режима. Фото: Алексей Кунилов

Судья Андрей Юшманов оглашал приговор почти два часа. Фото: Алексей Кунилов

Оба подсудимых старательно уклонялись от фото- и телекамер. Мать прикрывалась листком бумаги, сын поворачивался спиной. Фото: Алексей Кунилов

Олег Верниченко до сих пор не может спокойно слышать о страданиях, которые Соломеин причинил его жене. Фото: Алексей Кунилов