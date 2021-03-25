Уставный суд Свердловской области прекратит работу с 2023 года

Здание уставного суда в Свердловской области на Пушкина, 19 станет лакомым кусочком: оно находится рядом с резиденцией губернатора. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в областной Устав. Согласно поправкам, Уставный суд в регионе прекратит свою работу с 1 января 2023 года.

Документ одобрен Заксобрание и опубликован на интернет-портале правовой информации области.

"Пункт 1 статьи 68 изложить в следующей редакции: Устав Свердловской области и законы Свердловской области официальному толкованию не подлежат", - говорится в тексте подписанного документа.

До 2023 года официальное толкование областного Устава осуществляется Уставным судом.

Напомним, что ликвидацию конституционных (уставных) судов субъектов РФ в прошлом году одобрила Госдума. С инициативой выступили наш земляк, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Предполагается, что рассматривать запросы на соответствие нормативных актов уставам и Конституции с 2023 года будут суды общей юрисдикции. В регионах также могут создать уставные советы при законодательных (представительных) органах власти. Однако в Свердловской области по такому пути решили не идти.

"Не знаю, есть ли смысл в таком совете в Свердловской области: с трудом понимаю, как избежать дублирования при этом. У нас есть Институт регионального законодательства, который практически осуществляет не только разработку законопроектов, но и даёт заключение на каждый из них – соответствует он законодательству и Уставу или нет", - прокомментировал ситуация ранее политолог, руководитель группы разработчиков проекта Конституции Уральской Республики в 1993 году и Устава Свердловской области в 1994 году Анатолий Гайда.

Напомним, что председателем Уставного суда Свердловской области с 2010 года является Вадим Пантелеев. В этом году он отметил 60-летний юбилей. Отметим, что с 2014 областной Уставный суд рассматривал не более 10 дел за год.