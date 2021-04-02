17 лет проведет Вячеслав Попов в колонии строго режима за убийство из ревности

Вячеслав Попов во время суда и в ожидании приговора держался спокойно, хотя экспертиза отметила его импульсивность. Фото: Алексей Кунилов

Вчера в Свердловском областном суде был оглашён приговор Вячеславу Попову, который в марте прошлого года устроил резню в участке мировых судей в Первоуральске: убил свою жену Полину Драницу, ранил судебного пристава и бывшего сотрудника правоохранительных органов, которые пытались его задержать. О начале этого громкого судебного процесса «Облгазета» рассказала в номере за 25 января 2021 года. И вот наступил финал.

– Именем Российской Федерации… – начинает оглашать приговор судья Андрей Минеев.

Его внимательно слушают подсудимый и его адвокат, государственный обвинитель, журналисты, подруги убитой молодой женщины… А вот матери убийцы среди публики нет, как и родителей Полины Драницы. Всем им досталось переживаний в ходе следствия и суда, выслушивать приговор уже не хватило ни моральных, ни физических сил.

Судья описывает саму трагедию и предшествующие ей события. Полина и Вячеслав жили вместе, хотя брак и не регистрировали, почти четыре года и успели завести общего ребёнка. Однако скандалы вспыхивали в этой семье постоянно, а в начале 2020 года отношения окончательно испортились. Муж несколько раз сильно избил жену, и она, не выдержав, написала заявление в полицию. 17 марта 2020 года у мирового судьи в Первоуральске состоялось первое рассмотрение дела. Его ход семейному дебоширу не понравился, он считал, что его оговаривают.

На другой день Вячеслав Попов на такси подъехал к суду и увидел на крыльце Полину. Он бросил ей грубый упрек. Она ему ответила, и тогда мужчина выхватил из кармана нож и стал наносить жене удары. Она стала кричать, забежала внутрь судебного участка, убийца кинулся за ней. Судебный пристав Андрей Ладыгинпытался схватить Вячеслава Попова, но получил несколько ударов ножом, ранен был и ещё один мужчина, который кинулся на помощь приставу. Полина Драница скончалась на месте.

И во время следствия, и на суде убийца старался опорочить свою жертву. Вячеслав и его мать Маргарита Попова заявляли в суде, что Полина часто выпивала, вела разгульный образ жизни, ругала мужа за то, что мало зарабатывает.

– Это наглая ложь, – не скрывая возмущения, заявила журналисту «Облгазеты» уже после вынесения приговора одна из подруг убитой женщины. – Он нарочно старается выставить Полину в дурном свете, чтобы себя выгородить. Она ведь ушла от него, а он продолжал её преследовать.

Утверждения Вячеслава Попова, что его жена пила, гуляла и изменяла ему, не нашли подтверждения ни во время следствия, ни в ходе судебного разбирательства. Наоборот, свидетели говорили о патологической ревности подсудимого.

– Аморальный характер поведения потерпевшей судом не установлен, – такой вывод содержится в приговоре, который огласил Андрей Минеев.

Зато судом установлен другой факт: на момент совершения преступления потерпевшая и подсудимый более месяца не поддерживали отношения. А какая может быть ревность между чужими людьми? Не нравится тебе поведение женщины, не живи с ней, но зачем же хвататься за нож? Впрочем, решать конфликты с помощью поножовщины Вячеславу Попову не впервой.

– Он отсидел шесть лет за нанесение тяжких повреждений также с помощью ножа, – говорит государственный обвинитель Татьяна Новосельцева. – Но на момент совершения нового преступления его судимость была уже погашена, юридически он считается ранее не судимым.

На этот раз Вячеславу Попову было предъявлено обвинение в целом ряде преступлений: в угоне автомобиля и повреждении чужого имущества, в покушении на убийство и в убийстве. Однако по первым двум пунктам суд его оправдал на том основании, что автомобиль являлся совместно нажитым имуществом супругов. Ответил он только за угрозу и убийство Полины Драницы, а также за покушение на жизнь двух человек и посягательство на жизнь представителя власти. По совокупности он получил 17 лет лишения свободы и полтора года ограничения свободы. Кроме того, ему предстоит выплатить 3 миллиона рублей потерпевшим – матери и детям убитой.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».