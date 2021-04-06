Экс-губернатор Пензенской области признался в получении 20 млн от предпринимателя

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался в получении от главы группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля 20 миллионов рублей. Отмечается, что они предназначались для избирательной кампании.
По словам адвоката экс-главы российского региона, автомобиль Mercedes, ставший, по версии следствия, частью взятки, никогда не принадлежал Белозерцеву и является собственностью компании Шпигеля. Всё это было заявлено сегодня на заседании в Мосгорсуде по жалобе на арест бывшего губернатора.
"Оперативно-разыскные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов "Биотэк" совершил Белозерцев. Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своём решении не смог это опровергнуть", - передаёт ТАСС из зала суда слова представителя защиты.
Адвокат Алексей Шуварин заявил на суде, что у Ивана Белозерцева проблемы со здоровьем - хроническая гипертония, - из-за чего он не может находиться в СИЗО. Однако Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест по делу о крупной взятке. Бывший губернатор Пензенской области останется в СИЗО до 20 мая.
Напомним, что в конце марта Иван Белозерцев, глава группы фармкомпаний "БИОТЭК" Борис Шпигель и ещё четыре подозреваемых были задержаны по делу о взятке, а затем арестованы Басманным судом Москвы. Они обвиняются в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве")". По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получал взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на общую сумму свыше 31 млн рублей за предоставление конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Он возглавлял Пензенскую область с сентября 2015 года. Согласно указу Президента России Владимира Путина, Белозерцев освобождён от должности 26 марта в связи с утратой доверия.
Это первое задержание действующего главы региона с июля 2020 года, когда был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.