После бунта в колонии Каменска-Уральского возбуждено уголовное дело

Сейчас ситуация в колонии стабильная. Фото: Алексей Кунилов

В конце марта несколько заключённых исправительной колонии строго режима №47 Каменска-Уральского нанесли себе порезы. Инцидент привлёк внимание следователей, и началась проверка.

По итогам следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч.1 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

"По версии следствия, вечером 28 марта 2021 года несколько осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии № 47 ГУФСИН РФ по Свердловской области (город Каменск-Уральский), с целью воспрепятствования исправлению заключённых и из мести за оказанное ими содействие администрации колонии, применили насилие и высказывали угрозу применения насилия в отношении ряда других осуждённых", - сообщил старший помощник руководителя СУ СКРпо региону Александр Шульга.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области сообщили, что эти осуждённые - рецидивисты, они отбывают наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления: нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, разбой, грабёж, мошенничество в крупном размере.

Сейчас следствие продолжается. Ведётся допрос осуждённых и сотрудников колонии, назначен комплекс экспертиз, получена и анализируется необходимая документация, в том числе характеристики заключённых.

Раннее "Областная газета" сообщала, что инцидент вызывал интерес у следователей. Тогда начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко заявлял, что сообщения о массовых беспорядках не соответствует действительности - несколько заключённых нанесли себе незначительные порезы. В колонию выезжало руководство областного ГУ ФСИН. Ситуация оценивалась как стабильная и управляемая.