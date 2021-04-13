В Свердловской области увеличилось количество тяжких преступлений и случаев мошенничества

Всего в Свердловской области совершили 13 553 преступлений. Фото: Галина Соловьёва

Прокуратура Свердловской области отчиталась о преступности за первый квартал 2021 года. За три месяца совершенно на 3,8% меньше правонарушений, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Всего на территории области зарегистрировали 13 553 преступления. Из них 26,8% относятся к тяжкими или особо тяжким. Это на 10,3% больше, чем в 2020 году. Погибло 196 человек, 32 из них - из-за нарушения ПДД, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.

Хищения чужого имущества составляют более половины от числа всех зарегистрированных преступлений - 51,1%.

Органы правопорядка зафиксировали 23,8 % преступных деяний, совершённых с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Этот показатель вырос на 11,1%, относительно прошлого года. За три месяца 2021 года зарегистрировали 961 преступление с использованием расчётных (пластиковых) карт, правонарушений, совершённых через Интернет - 2 300, с помощью мобильной связи - 1 557. Пенсионеры стали жертвами преступников в 11,4% случаев.

Напомним, "Областная газета" не раз писала о случаях мошенничества в регионе. Например, ранее стало известно, что преступники вымогали деньги от имени митрополита Екатеринбургского Евгения. Мошенников удалось оперативно вычислить. В начале февраля сообщалось о жительнице Верхней Пышмы, которая отдала в руки злоумышленникам более 2 млн рублей. Примерно такой же суммы лишился и житель Сухого Лога, а агроном из Богдановича и эколог из Екатеринбурга суммарно потеряли более 7 млн рублей.