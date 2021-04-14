Экс-помощника полпреда Президента РФ в УрФО приговорили к 12,5 годам колонии

Александра Воробьёва признали виновным в госизмене. Фото: сайт полпредства Президента в УрФО.

Московский городской суд приговорил бывшего помощника полпреда Президента РФ в УрФО Александра Воробьёва к 12,5 годам колонии. Его признали виновным в госизмене.

Дело Александра Воробьёва слушалось в закрытом режиме, так как в нём присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".

"Мосгорсуд вынес приговор, которым признал виновным А. В. Воробьёва в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года", - сообщается на сайте суда.

Также экс-помощника полпреда Президента РФ в УрФО лишили чина "действительного государственного советника РФ 3-го класса".

Решение суда ещё не вступило в законную силу. У адвокатов подсудимого есть возможность подать апелляцию.

Напомним, 5 июля 2019 года федеральная служба безопасности РФ задержала свердловского чиновника по подозрению в госизмене. Ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. После его задержания информация об Александре Воробьёве была удалена с сайта полпредства.

С 2010 по 2017 год он находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. С июля 2018 года до июля 2019 года Александр Воробьёв работал помощником полпреда в Уральском федеральном округе, которым в те годы был Николай Цуканов.