Делу в отношении Владимира Таушканова присвоен гриф "совершенно секретно"

При рассмотрении этого дела в зале суда будут запрещены любые электронные устройства. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловский областной суд присвоил делу в отношении екатеринбуржца Владимира Таушканова, застреленного росгвардейцами при оказании сопротивления, статус "совершенно секретно". При рассмотрении этого дела в зале суда будут запрещены любые электронные устройства.

Об этом рассказал адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы родителей Владимира Таушканова. По его словам, это сделано по той причине, что в деле содержатся сведения составляющие государственную тайну.

"Присвоив делу гриф "совершенно секретно" суд создал некоторые трудности для защиты: все электроприборы сдаём перед входом в зал; аудиопротокол не ведётся; пользоваться можно лишь листами бумаги, выданными судьёй, которые сдаются ей после окончания заседания и хранятся при деле впоследствии", - пишет адвокат на своей странице в Facebook.

Следующее заседание по этому делу пройдёт 22 апреля.

В прошлую пятницу, 9 апреля, стало известно, что заседание, назначенное на 14 апреля, пройдёт в закрытом режиме. Причиной закрытия процесса является риск распространения медицинской тайны. Алексей Бушмаков уточнял, что никто не подавал ходатайство о закрытом режиме.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 1 июня 2020 года. По версии следствия, мужчина, вооружённый ножом, украл четыре рулона обоев и скрылся у себя в квартире. В Росгвардии тогда сообщили, что Таушканов оказал вооружённое сопротивление при задержании сотрудниками СОБРа. В ходе штурма квартиры екатеринбуржец был убит.

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