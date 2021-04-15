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15 апреля 2021, 13:57

Свердловский облсуд опроверг информацию о присвоении "грифа секретности" делу против Владимира Таушканова

Суд

Суд не имеет права присваивать или снимать гриф "совершенно секретно". Фото: Павел Ворожцов.

Свердловский облсуд прокомментировал ситуацию с присвоением статуса "совершенно секретно" делу в отношении Владимира Таушканова, застреленного в Екатеринбурге сотрудниками Росгвардии. В суде заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, суд не имеет полномочий присваивать делу и снимать с него статус "совершенно секретно", а вопрос о присвоении такого грифа решается на стадии предварительного расследования следственными органами.

"Информация о том, что Свердловский областной суд присвоил гриф "совершенно секретно" уголовному делу в отношении В. Таушанкова не соответствует действительности", - пишет областной суд.

Как ранее сообщала "Облгазета", о присвоении грифа "совершенно секретно" делу в отношении Владимира Таушканова писал на своей странице в Facebook адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы семьи погибшего екатеринбуржца.

В прошлую пятницу, 9 апреля, стало известно, что заседание, назначенное на 14 апреля, пройдёт в закрытом режиме. Причиной закрытия процесса является риск распространения медицинской тайны. Алексей Бушмаков уточнял, что никто не подавал ходатайство о закрытом режиме.

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Областная газета Свердловской области

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