Осуждён свердловчанин, сообщавший о лжеминировании вокзалов и Среднеуральского монастыря

Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Фото: Владимир Мартьянов.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело в отношении уроженца Кушвы, который несколько раз сообщал о минировании социальных объектов. К счастью, информация всегда оказывалась ложной. "Шутника" приговорили к 3,5 года колонии.

Как сообщает пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, молодой человек 1997 года рождения в период с июля по ноябрь 2020 года сообщал через единую диспетчерскую службу о минировании пяти социальных объектов: Среднеуральского женского монастыря (пр. Северный, 15), Храма-на-Крови (ул. Царская, 10), здания северного автовокзала Екатеринбурга (ул. Вокзальная, 15/А), стадиона "Динамо" (ул. Василия Ерёмина, 12) и железнодорожного вокзала Нижнего Тагила (ул. Садовая, 1).

В каждом случае сыщики проводили тщательный осмотр объекта, создавали зону безопасности, эвакуировали сотрудников и посетителей. Ни один из случаев минирования не подтвердился.

Полковник Валерий Горелых отмечает, что мужчина не относился к числу законопослушных граждан - ранее он был судим по ч. 1 ст. 116 (побои) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

"Свои противоправные поступки екатеринбуржец мотивировал банальной хулиганской выходкой. Дело в том, что он любил путешествовать. А когда беззаботно странствовал по городам и весям, за ночлегом и едой обращался к охранникам учреждений. А те, глядя на его внешний вид, могли смело отправить восвояси. Это обстоятельство и побуждало гражданина таким образом мстить", - заявил пресс-секретарь регионального главка МВД.

В отношении "шутника" полиция возбудила и расследовала семь уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренных ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и ещё одно по факту кражи личных вещей у пассажира электрички (ст 158 УК РФ). Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

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