Александр Понкратов, обвиняемый в поджоге и гибели восьми человек, пытается доказать суду присяжных, что невиновен

Александр Понкратов упорно отрицает свою вину в поджогах. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловском областном суде началось рассмотрение громкого уголовного дела, породившего множество слухов в период следствия. Речь идёт о поджогах в Екатеринбурге в марте прошлого года двух старых деревянных домов, в одном из которых погибли восемь человек. В преступлении обвиняют Александра Понкратова, который поначалу признал вину, а потом стал её отрицать. Он настоял, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Первое заседание, назначенное на конец прошлой недели, было отложено, так как явились не все потерпевшие. Второе началось в понедельник.

Правовой ликбез

В коридоре перед залом судебных заседаний стоят, сидят, прохаживаются потерпевшие. Их много, поскольку в первом пожаре сгорело чьё-то имущество, а в дыму второго задохнулись семь человек, ещё одна женщина скончалась от обширных ожогов. Молодые мужчина и женщина вполголоса обсуждают больную тему. «Это просто стечение обстоятельств, – говорит мужчина, – если бы замок на дверях в подъезд не сломали, он бы не смог войти и устроить пожар».

Наконец, пристав приглашает публику в зал. Свои места уже заняли подсудимый, государственный обвинитель и адвокат, секретарь, судебные приставы. Пустуют пока только кресла присяжных. Входит председательствующий на процессе судья Александр Ладин. Он объявляет вновь появившимся потерпевшим фамилии участников процесса, разъясняет права и обязанности, спрашивает у каждого, есть ли отводы составу суда, имеются ли ходатайства, иски о взыскании ущерба.

Не все сразу понимают, что от них требуется. Одна из потерпевших заявила, что иск у неё имеется.

– Вы готовы его подать?

– Нет, я ещё не подсчитала сумму ущерба.

Многие на вопросы судьи отвечают кивком головы.

– Нужно вставать, когда вам задают вопрос, – проводит правовой ликбез Александр Ладин. – Ко мне следует обращаться «Ваша честь». Ведётся протокол, поэтому отвечать следует громко и чётко. У кого-нибудь есть ходатайства о вызове новых экспертов, криминалистов, свидетелей?

– У меня есть, – отзывается одна из потерпевших. – Я хочу спросить, почему он это сделал?

– Вы не поняли, – терпеливо растолковывает судья. – Мы собрались здесь, чтобы выяснить, виноват подсудимый или нет. Вопросы суду никто не задаёт, это мы выясняем, что вам известно по данному делу.

Только факты

Судья заканчивает разъяснения, в зал входят присяжные, рассаживаются. Их восемь — шесть женщин и двое мужчин. Александр Ладин обращается к старшине присяжных:

– Пытался ли кто-нибудь завести с вами разговор об этом деле, подавать записки?

В ответ звучит: «Нет». Судья предоставляет слово государственному обвинителю Марии Щибрик, но после первых же произнесённых ею фраз просит снять маску.

– Требуемое по санитарным нормам расстояние в полтора метра у нас соблюдается, а надо, чтобы присяжные и другие участники процесса всё чётко слышали, ничего не пропустили, – объясняет он свою просьбу.

Обращаясь к присяжным, Мария Щибрик сообщает, в чём обвиняют подсудимого. Факты таковы. 14 марта 2020 года, после полуночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Александр Понкратов вошёл в подъезд жилого дома на улице Шефской, 22 а, где из хулиганских побуждений совершил поджог, предварительно облив пол на первом этаже легковоспламеняющейся жидкостью. В итоге полностью выгорела одна квартира, но пожар удалось вовремя потушить, обошлось без жертв. 26 марта Александр Понкратов вновь отправился на ночную прогулку, попивая пиво. Зашёл в дом на улице Омской, 91, постоял на площадке между первым и вторым этажом, затем спустился под лестницу у входа, полил находившийся там хлам горючей жидкостью и поджёг. Дом вспыхнул как спичка. Десять человек успели выскочить из квартир, семеро погибли, задохнувшись в дыму, ещё одна женщина скончалась от обширных ожогов в больнице.

После выступления гособвинителя планировали допрос потерпевших и свидетелей, однако адвокат Игорь Упоров внёс коррективы.

- Мой подзащитный не совершал преступлений, в которых его обвиняют, – заявил он. – И мы собираемся это доказать. Я предлагаю сначала выслушать и допросить подсудимого.

Судья уточняет, согласована ли эта позиция с подсудимым? Получив подтверждение, повторяет разъяснения, которые уже давал в начале заседания:

- Напоминаю, что, во-первых, вы имеете право не свидетельствовать против себя, во-вторых, ваши показания могут быть использованы в качестве доказательств, даже если потом вы от своих слов откажетесь.

Жёсткие рамки

Защитник начинает допрос подсудимого, просит рассказать о двух эпизодах, которые ему инкриминируют. Тот отвечает, что преступлений не совершал, несколько раз повторяет, что у него не было причин поджигать дома, мотива не было.

- Да, я гулял и на Шефской, и на Омской, – говорит Александр Понкратов. – Я был рядом, но до пожаров. Я говорил об этом на следствии, но они всё перекручивали…

Судья прерывает подсудимого:

- Я разъяснял вам, что мы говорим только об обстоятельствах дела, о фактах. Присяжные, обращаю ваше внимание, что вы не должны принимать во внимание доводы подсудимого о том, что следствие как-то не так оценивало показания.

И позднее судья Александр Ладин несколько раз останавливал как подсудимого, так и его защитника, требуя не выносить оценочных суждений, не задавать вопросов, не относящихся к доказательствам, а когда адвокат Игорь Упоров попытался возразить, пресёк эту попытку:

- Если вы продолжите пререкания с председательствующим, суд будет вынужден прекратить вашу работу по данному делу.

Эта перепалка ярко выявляет процессуальные особенности суда присяжных, которые и мешают его популярности. В год в Свердловской области с участием присяжных рассматривается пять-шесть дел. И это не случайно. Суд присяжных нередко называют «судом факта», поскольку они исследуют только фактические обстоятельства уголовного дела, позволяющие ответить на три основных вопроса: доказано ли, что преступление имело место; что его совершил подсудимый; что он виновен в совершении преступления. Если на все три вопроса присяжные ответят «да», перед ними поставят четвёртый — заслуживает ли подсудимый снисхождения. Так что ссылки на психологическое давление со стороны следствия тут не проходят.

Есть и ещё один минус: вердикт присяжных невозможно опротестовать. Если они скажут: «Виновен», то так тому и быть, можно лишь попытаться смягчить наказание.

Присяжных просят удалиться

После защитника к допросу подсудимого приступил гособвинитель. Александр Понкратов упорно отрицал свою вину: мол, возле сгоревших домов был, но не поджигал. Тогда Мария Щибрик заявила, что у неё ходатайство процессуального вида. Судья попросил присяжных удалиться в совещательную комнату.

Ходатайство удовлетворили, присяжные вернулись на свои места, Мария Щибрик начала зачитывать показания подсудимого, данные им по горячим следам. Вот вкратце, что он тогда рассказывал о трагической ночи 26 марта 2020 года. Пошёл гулять, дошёл до Омской. В одном доме горел свет, а в другом все окна были тёмные. Подумал, что там никого нет, зашёл в подъезд. Сначала курил на площадке между этажами, потом спустился вниз, там под лестницей был сложен всякий хлам. Был выпивши, решил посмотреть, как горит растворитель. Вылил его на вещи и на пол, поджёг. Вспыхнуло пламя, убежал. Настроение было весёленькое. Бутылку из-под растворителя выкинул на остановке транспорта. На следующий день узнал из новостей, что на пожаре погибли люди. Умысла убивать не имел.

Гособвинитель подходит к присяжным, показывает им протоколы, подписанные подсудимым.

Объявлен перерыв

А вот просмотр видеозаписей отложили, так как подошло время обеденного перерыва. Когда судья объявил об этом, потерпевшие стали роптать, многие не желали оставаться в суде и на вторую половину дня. Судья и гособвинитель объясняли, что должны будут их допросить, но люди выражали недовольство.

Когда все вышли из зала суда, я поинтересовалась у пожилой потерпевшей, которая потеряла в пожаре родственницу:

- Почему судье и прокурору пришлось уговаривать вас остаться? Вроде бы вы должны быть заинтересованы в исходе дела.

- Да не верю я, что он эти поджоги совершил, – раздражённо ответила она. – А если и он, то явно по заказу.

Версия, что серия поджогов старых деревянных домов была организована, продолжает будоражить умы. Злосчастной прошлогодней весной двухэтажные бараки горели по всему городу. Только в марте-начале апреля их сгорело семь штук, причём все – в зоне многоэтажной застройки. И везде у застройщика возникали проблемы с расселением жильцов (подробнее об этом см. «ОГ» №048 от 18.03.2020, №056 от 28.03.2020, №62 от 7.04.2020).

Александру Понкратову предъявлено обвинение в поджоге двух домов, а кто пустил «красного петуха» в другие? Кстати, задержали его 2 апреля 2020 года неподалёку от очередного горящего дома на Шефской, 30 а. Мужчина привлёк внимание сотрудников ДПС своим поведением: он выглядел подвыпившим и с интересом следил за пожаром. С этого момента на него и пало подозрение. Однако обвинения в поджоге этого дома ему не предъявили.

Судебный процесс продолжается. Присяжным предстоит вынести свой вердикт. Каким он будет, «Облгазета» сообщит читателям.

Справка «ОГ» Суд присяжных появился в Российской империи в 1864 году и просуществовал до конца 1917 года. Был восстановлен в 1993 году, однако в Свердловской области его сформировали лишь в 2003 году. Сначала коллегия присяжных состояла из 12 человек, с 2018 года их число уменьшили для областных судов до 8, районных — до 6 человек.

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Адвокат Игорь Упоров отстаивает позицию своего подзащитного. Фото: Алексей Кунилов

Судья Александр Ладин объясняет присяжным заседателям их права. Фото: Алексей Кунилов

Гособвинитель попросила огласить показания, данные подсудимым на предварительном следствии. Фото: Алексей Кунилов

Одна из потерпевших подаёт судье ходатайство. Фото: Алексей Кунилов