Поджигателю Александру Понкратову вынесут приговор завтра

Подсудимый Александр Понкратов и его адвокат Игорь Упоров постоянно согласовывали между собой свою позицию по делу. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловском областном суде продолжается процесс по громкому уголовному делу о поджогах домов в Екатеринбурге, в результате которых погибли люди. Вчера присяжные вынесли вердикт. Сегодня суд продолжился, но уже без их участия. Завтра судья огласит приговор.

Присяжные признали Александра Понкратова виновным в убийстве восьми жителей дома на улице Омской, которые погибли в результате устроенного им пожара. На вопрос, «Заслуживает ли он снисхождения?», присяжные единогласно ответили «Нет». Однако они оправдали его в поджоге дома на Шефской, так как сочли недостаточными представленные доказательства.

Сегодня под председательством судьи Александра Ладина были заслушаны ходатайства потерпевших, характеристики личности Александра Понкратова, показания его матери, прения сторон. В конце последнее слово было предоставлено подсудимому.

Государственный обвинитель Мария Щибрик заявила, что Александр Понкратов заслуживает пожизненного лишения свободы в колонии строгого режима. Потерпевшие её поддержали: «Только пожизненное. Рады, что вердикт присяжных не позволит ему отвертеться».

Реакция подсудимого и его защитника была предсказуемой:

- Я не согласен, что заслуживаю пожизненного. С какой стати?! – заявил Александр Понкратов.

Адвокат Игорь Упоров и вовсе предложил переквалифицировать преступление.

- Суд имеет право изменить статью на менее тяжкую, – обращаясь к председательствующему на процессе Александру Ладину, заявил Игорь Упоров. – Мой подзащитный не имел умысла совершить убийство, его деяние можно квалифицировать как причинение смерти по неосторожности.

Александр Понкратов попытался оспорить вердикт присяжных, когда ему предоставили последнее слово, но судья объяснил ему, что делать этого нельзя – таков закон. Судья объявил, что приговор будет оглашён 23 апреля в 14:00. Приставы попросили публику покинуть зал, но супруга Александра Понкратова успела крикнуть ему: «Я тебя люблю!»

Отправит ли суд убийцу восьми человек в колонию пожизненно или проявит снисходительность и даст возможность когда-нибудь вернуться на свободу – узнаем завтра.