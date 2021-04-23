Екатеринбуржец получил пожизненный срок за поджог дома, где погибли восемь человек

Сегодня, 23 апреля 2021 года, Свердловский областной суд назначил екатеринбуржцу, 1991 г.р., наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщили в облсуде. Фото: Владимир Мартьянов.

Свердловский облсуд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Екатеринбурга. Мужчина признан виновным в совершении поджога жилого дома, в результате которого погибли восемь человек.

Решение было принято на основании доказательств гособвинителя и вердикта коллегии присяжных заседателей. Екатеринбуржец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).

"Сегодня, 23 апреля 2021 года, Свердловский областной суд назначил екатеринбуржцу, 1991 г.р., наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении облсуда. При этом уточняется, что приговор не вступил в законную силу. Позже "Облгазета" опубликует более подробную информацию.

Напомним, 14 марта 2020 года из хулиганских побуждений екатеринбуржец совершил поджог в подъезде дома на Шефской. В результате происшествия в одной из квартир пострадало имущество. Ещё через пару недель обвиняемый поджёг деревянный барак на ул. Омской. На этот раз без жертв не обошлось – погибли восемь жильцов. В обоих случаях молодой человек использовал легковоспламеняющуюся жидкость.

Задержать обвиняемого удалось в начале апреля прошлого года. Для этого по делу был проведён ряд судебных экспертиз, допрошено около 100 свидетелей. Объём материалов дела составил более 10 томов.