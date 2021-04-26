Организатора питания в школе №29 привлекут к ответственности за сырые рыбные котлеты

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга выявила нарушения при организации питания в школе №29. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга выявила нарушения при организации питания в школе №29 - родители школьников жаловались на то, что детям подают сырые котлеты. Организатору питания грозит административная ответственность.

Напомним, 2 апреля некоторые СМИ сообщали о том, что родители учеников школы №29 жалуются на "сырые" мясные продукты, которые подают в столовой. Районная прокуратура заинтересовалась данной информацией, так как она ставит под сомнение соблюдение технологии приготовления блюд.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, организатором питания в школе выступает ООО "В Апеттит". По результатам проверки были обнаружены многочисленные нарушения в пищеблоке: рыбные котлеты не соответствовали утверждённой рецептуре; продукция, выдаваемая детям, хранилась под системой вентиляции в открытых ёмкостях, что создаёт риск попадания в пищу посторонних предметов; на пищеблоке использовалось ржавое оборудование; в помещениях для приготовления холодных блюд не использовались бактерицидные облучатели.

В связи с выявленными нарушениями районная прокуратура возбудила в отношении заведующего производством школы №29 дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) и внесла представление о необходимости устранения нарушений в адрес ООО "В Апеттит". Исполнение предписаний находится на контроле надзорного ведомства.