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Общество / Суды и криминал
28 апреля 2021, 10:41

Суд прекратил уголовное дело в отношении погибшего при сопротивлении Росгвардии в Екатеринбурге

  Анна Митчина
Фемида и областной суд

Дело прекратили в связи со смертью обвиняемого. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловский областной суд вынес постановление по результатам рассмотрения дела в отношении Владимира Таушанкова, который погиб при сопротивлении сотрудникам Росгвардии. Уголовное дело прекратили в связи со смертью обвиняемого.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 1 июня 2020 года. По версии следствия, мужчина, вооружённый ножом, украл четыре рулона обоев и скрылся у себя в квартире. Во время штурма квартиры сотрудниками Росгвардии, Владимир Таушанков, замахнувшись ножом и одновременно распыляя перцовый аэрозоль, посягнул на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Действия екатеринбуржца органы предварительного следствия квалифицировали в соответствии ч. 2 ст. 162 ("Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве"), ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти  в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"), а также ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").

Согласно заключению комиссии экспертов на момент совершения преступления Таушанков страдал острым полиморфным психотическим расстройством без симптомов шизофрении и без ассоциированного стресса. Погибший мог осознавать фактический характер опасности своих действий и руководить ими, заявил судья в ходе оглашения постановления, которое транслировал облсуд в соцсети "ВК".

Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Владимира Таушанкова ввиду его смерти. Близкие родственники подсудимого Голик Н. И. и Таушанков А. В. согласились на прекращение уголовного дела. Это решение поддержал и их адвокат, Алексей Бушмаков.

Напомним, в начале апреля стало известно, что суд пройдёт в закрытом режиме. "Областная газета" разбиралась, почему всё чаще заседания судов проходят за закрытыми дверями.

Областная газета Свердловской области

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