КРСУ требует взыскать с госпиталя Тетюхина 1,4 миллиарда

Сторонам предлагается решить спор мирно. Фото: Павел Ворожцов.

АО "Корпорации развития Среднего Урала" подала подала в Арбитражный суд Свердловской области ещё один иск против Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. Владислава Тетюхина. Свердловские власти требуют с нижнетагильского госпиталя 1 млрд 405 млн рублей.

Как сказано в документ, опубликованном в электронной картотеке суда, предварительное судебное заседание назначено на 14:00 25 мая. Отмечается, что суд имеет право завершить предварительное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, если у участников дела нет никаких возражений.

Сторонам предлагается решить спор мирно.

"Сторонам предлагается урегулировать спор с применением примирительных процедур, в том числе процедуры медиации. Стороны могут обратиться в комнату примирения, расположенную в Арбитражном суде Свердловской области, в которой работают медиаторы", - говорится в документе.

Напомним, 23 марта КРСУ подала исковое заявление о взыскании с гопиталя Тетюхина 89 млн 175 тыс. рублей.

"Корпорация развития Среднего Урала требует взыскать указанную сумму в качестве выплаты процентов по займу, который был выдан на строительство медучреждения в 2013 году. На строительство госпиталя из регионального бюджета был выдан заём в размере 1,2 млрд рублей. Ещё порядка 3 млрд рублей в лечебно-реабилитационный центр вложил совладелец ВСМПО-Ависма Владислав Тетюхин.

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