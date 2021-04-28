Темы дня

Общество / Суды и криминал
28 апреля 2021, 15:29

КРСУ требует взыскать с госпиталя Тетюхина 1,4 миллиарда

Госпиталь Тетюхина

Сторонам предлагается решить спор мирно. Фото: Павел Ворожцов.

АО "Корпорации развития Среднего Урала" подала подала в Арбитражный суд Свердловской области ещё один иск против Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. Владислава Тетюхина. Свердловские власти требуют с нижнетагильского госпиталя 1 млрд 405 млн рублей.

Как сказано в документ, опубликованном в электронной картотеке суда, предварительное судебное заседание назначено на 14:00 25 мая. Отмечается, что суд имеет право завершить предварительное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, если у участников дела нет никаких возражений.

Сторонам предлагается решить спор мирно.

"Сторонам предлагается урегулировать спор с применением примирительных процедур, в том числе процедуры медиации. Стороны могут обратиться в комнату примирения, расположенную в Арбитражном суде Свердловской области, в которой работают медиаторы", - говорится в документе.

Напомним, 23 марта КРСУ подала исковое заявление о взыскании с гопиталя Тетюхина 89 млн 175 тыс. рублей.

"Корпорация развития Среднего Урала требует взыскать указанную сумму в качестве выплаты процентов по займу, который был выдан на строительство медучреждения в 2013 году. На строительство госпиталя из регионального бюджета был выдан заём в размере 1,2 млрд рублей. Ещё порядка 3 млрд рублей в лечебно-реабилитационный центр вложил совладелец ВСМПО-Ависма Владислав Тетюхин.

Читайте также:

Тетюхинский центр освободят от уплаты налога на имущество ещё на два года.

Госпиталь Тетюхина добился федеральных квот на операции.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.04.2021, 15:55 / Политика
«Единая Россия» продлила срок приём заявок на участие в праймериз
28.04.2021, 15:41 / Общество
В Екатеринбурге на субботник вышла вся администрация города. Фото
28.04.2021, 15:29 / Общество
КРСУ требует взыскать с госпиталя Тетюхина 1,4 миллиарда
28.04.2021, 14:55 / Культура
Названы площадки Ural Music Night с народной и этнической музыкой
28.04.2021, 13:57 / Общество
На Среднем Урале восстановят ещё 18 захоронений времён Великой Отечественной войны