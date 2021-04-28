Экс-мэра Тугулымского ГО будут судить за взятки на сумму 2 миллиона

За многочисленные взятки на общую сумму более 2 млн рублей ему грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Владимир Мартьянов.

Тугулымская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному обвинению в отношении бывшего мэра Тугулымского ГО Сергея Селиванова. За многочисленные взятки на общую сумму более 2 млн рублей ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в январе 2016 года обвиняемый, занимавший тогда пост главы Тугулымского ГО, потребовал от директора МКу "Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа" передавать ему взятки в виде имущества и денежных средств в размере 50 тыс. рублей за общее покровительство, ежегодное продление трудового договора, а также игнорирование нарушений по службе.

В период с 2016 по 2019 годы Сергей Селиванов получил взятки на общую сумму 2 млн рублей. Также в ходе проверок было установлено, что в 2013 году глава Тугулымского ГО поручил "Административно-хозяйственному управлению" при заключении договоров или контрактов с компанией, оказывающей услуги связи для органов местного самоуправления, включить в приложения к договору по установке оборудования связи адрес его квартиры и оплачивать услуги за счёт муниципального бюджета.

В период с 2013 по 2018 годы на оплату Интернета и телефонной связи в квартире Сергея Селиванова из местного бюджета было потрачено 126 тыс. рублей.

Сергей Селиванов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления). Ему грозит штраф от 3 до 5 млн рублей или в размере зарплаты за период от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до пятнадцати лет, либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тугулымский районный суд.

Напомним, обвинение в получении взятки в особо крупном размере было предъявлено Сергею Селиванову ещё в апреле 2020 года. Мэр Тугулыма покинул свой пост в декабре прошлого года.

В марте 2021 года должность главы Тугулымского ГО занял Николай Черепанов.

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