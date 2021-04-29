Прокуратура проверит Екатеринбургский зоопарк после гибели белого медведя Умки

Сотрудники надзорного ведомства проверят, надлежащим ли образом проводилось наблюдение за состоянием здоровья животных. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту смерти белого медведя Умки в зоопарке Екатеринбурга. Сотрудники надзорного ведомства проверят, надлежащим ли образом проводилось наблюдение за состоянием здоровья животных.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки сотрудники дадут оценку соблюдению законодательства при использовании млекопитающих в культурно-зрелищных целях, а также мерам обеспечения безопасности животных в учреждении. Кроме того, надзорное ведомство определит, правильно ли сотрудники зоопарка следили за состоянием здоровья животных и своевременно ли оказывалась экстренная ветеринарная помощь.

​​При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 20 апреля в Екатеринбургском зоопарке умер 23-летний белый медведь Умка. Он скончался, проглотив детский мячик, брошенный в вольер посетителями.

Умка прибыл в уральскую столицу 24 апреля 1998 года. Он родился в дикой природе, но рано остался без матери, поэтому попал в зоопарк. На Урал он прилетел спецрейсом с Чукотки через Москву. Теперь в Екатеринбургском зоопарке остался только один белый медведь – подруга Умки Айна.