Обвиняемые в краже мототехники на сумму 3,9 миллиона екатеринбуржцы предстанут перед судом

В их деле числится 7 эпизодов краж. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбург закончилось расследование дела о краже мототехники на 3,9 млн рублей. Дело передали в суд.

В кражах обвиняются два местных жителя - мужчины 1966 и 1978 годов рождения. Их будут судить за семь краж, общий ущерб от которых составил 3 900 000 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Известно, что с 2019 по 2020 год екатеринбуржцы успели похитить снегоходы, квадроциклы, мотобуксировщик, лодочный мотор и домкрат. Их поймали в ночь на 24 ноября 2020 года прямо на месте преступления. В это время злоумышленники похищали мотовездеход стоимостью около 800 000 рублей.

Мужчин будут судить по ч. 3 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества, совершённое в крупном размере). Максимальное наказание за подобное преступление составляет шесть лет лишения свободы. Материалы уголовного дела переданы в Чкаловский районный суд города Екатеринбурга.