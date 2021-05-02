В Екатеринбурге задержали сотрудника автоцентра, подозреваемого в нападении на пункты микрозаймов

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

Сотрудники полиции Екатеринбурга арестовали мужчину, подозреваемого в трёх разбойных нападениях на пункты микрозаймов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Первое нападение произошло 20 апреля в Верх-Исетском районе. Неизвестный в медицинской маске зашёл в пункт микрозаймов на ул. Шаумяна, пригрозил женщине-менеджеру ножом, требуя деньги из кассы. Сотрудница передала ему 28 тыс. рублей.

Через два дня, 22 апреля, произошло ещё одно нападение. На этот раз под удар попал пункт на улице Щорса, откуда злоумышленник вынес 7 тыс. рублей. В третий раз преступник вновь напал на пункт микрозаймов на ул. Шаумяна, где по несчастливому стечению обстоятельств на смене была уже пострадавшая женщина - на этот раз в кассе была только 1 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить личность злоумышленника примерно через неделю после совершения им первого нападения, а уже 28 апреля преступник был задержан. Им оказался безработный екатеринбуржец 1980 года рождения.

"В ходе работы с задержанным полицейские выяснили, что мужчина проживал на ул. Белореченской буквально через дорогу от места совершения первого и последнего преступлений. Подозреваемый пояснил, что ранее работал консультантом в одном из автоцентров и не имел проблем с деньгами. Однако в какой-то момент он попался на обмане клиентов и был уволен. Тогда он избрал самый лёгкий, по его мнению, способ “заработать” и начал совершать налеты на финансовые организации", - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела, возбуждённые по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.