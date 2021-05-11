Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Свердловской области. Глава государства, в частности, назначил нового судью Свердловского областного суда.
Согласно документу, судьёй Свердловского облсуда назначена Ирина Скоринова. До этого она занимала пост зампредседателя Железнодорожного районного суда Екатеринбурга.
Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, также Президент РФ утвердил на должность судьи Пригородного районного суда региона Дениса Баскакова. Ранее он работал в прокуратуре Свердловской области.
Напомним, в середине апреля указом Владимира Путина на Среднем Урале были назначены восемь новых судей и председатели двух судов.
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