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11 мая 2021, 11:47

Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области

Дворец правосудия

Глава государства, в частности, назначил нового судью Свердловского областного суда. Фото: Алексей Кунилов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Свердловской области. Глава государства, в частности, назначил нового судью Свердловского областного суда.

Согласно документу, судьёй Свердловского облсуда назначена Ирина Скоринова. До этого она занимала пост зампредседателя Железнодорожного районного суда Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, также Президент РФ утвердил на должность судьи Пригородного районного суда региона Дениса Баскакова. Ранее он работал в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, в середине апреля указом Владимира Путина на Среднем Урале были назначены восемь новых судей и председатели двух судов.

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Областная газета Свердловской области

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