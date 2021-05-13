Казанского стрелка арестовали на 2 месяца

Прокурор на суде заявил, что обвиняемый полностью признал свою вину. Фото: пресс-служба суда

Советский районный суд Казани избрал меру пресечения Ильназу Галявиеву, обвиняемому в убийстве двух и более лиц в школе. Его заключили под стражу на 2 месяца, до 11 июля 2021 года.

"Судья Советского районного суда города Казани Муртазин Э. Р. удовлетворил ходатайство Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Галявиева И.Р.", - говорится в сообщении суда.

Ильназа Галявиева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в, е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённое общеопасным способом). Прокурор на суде заявил, что обвиняемый полностью признал свою вину, стало известно ТАСС с заседания.

11 мая злоумышленник устроил стрельбу в школе №175 в Казани. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей, одна учительница и ещё одна женщина. 12 мая состоялись похороны жертв вооружённого нападения. В больницах сейчас находятся 23 пострадавших. СКР возбудил дело о массовом убийстве по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц"). Его будет расследовать центральный аппарат.

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