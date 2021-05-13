Экс-мэру Екатеринбурга дали 9 суток за организацию митинга. Защита обжалует приговор

Октябрьский районный суд уральской столицы вынес приговор бывшему главе Екатеринбурга и городской думы Евгению Ройзману за проведение несанкционированного митинга. Фото: Александр Зайцев.

Октябрьский районный суд уральской столицы вынес приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману за проведение несанкционированного митинга. Ему назначили арест на девять суток и 30 часов общественных работ.

12 мая были рассмотрены сразу несколько протоколов о правонарушениях - за организацию митинга, за проведение митинга и участие в митинге.

"Три протокола. 31-го января организация. 21-го апреля организация и участие. Организация - это твит и один ретвит. Это же и призыв. Даже не могу запомнить всё. Ни от чего не отказываюсь", - комментирует ситуацию Евгений Ройзман в своём Twitter.

Как сообщается в группе районного суда "ВКонтакте", экс-мэра Екатеринбурга признали виновным в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение несанкционированного публичного мероприятия) и ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга). Решения суда в законную силу не вступили, они вступят через 10 суток.

Адвокат Евгения Ройзмана Юлия Федотова уточнила, что за два правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ экс-мэру назначили по девять суток, однако эти сроки не суммируются - Евгений Ройзман выйдет на свободу 21 мая. Защита будет обжаловать решение суда.

"Естественно, все три постановления будут обжалованы, апелляционные жалобы я подам 13 мая. Мы дойдём до Европейского суда по правам человека", - сказала Юлия Федотова.

13 мая в Октябрьский суд поступили жалобы на аресты. Их рассмотрят сегодня.

Евгений Ройзман был главой Екатеринбурга и городской думы с 2013 года по 2018 год.