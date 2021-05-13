Экс-мэру Екатеринбурга сократили срок ареста до одних суток

Бывший мэр Екатеринбурга выйдет на свободу уже сегодня. Фото: Александр Зайцев.

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов бывшего главы Екатеринбурга и гордумы на решения Октябрьского районного суда. 12 мая Евгения Ройзмана арестовали за организацию и участие в несанкционированных акциях. 13 мая облсуд сократил ему срок ареста до одних суток.

То есть экс-мэр Екатеринбурга уже отбыл назначенное наказание в виде ареста.

Напомним, в среду, 12 мая, Октябрьский районный суд уральской столицы вынес приговор Евгению Ройзману за проведение несанкционированного митинга. Его признали виновным в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение несанкционированного публичного мероприятия) и ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга).

Ему назначили арест на девять суток и 30 часов общественных работ. Адвокат Евгения Ройзмана Юлия Федотова заявила, что апелляционные жалобы будут поданы 13 мая. Сегодня Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию.

"Рассмотрев доводы жалобы, суд снизил срок административного ареста до одних суток", - сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Решение суда вступило в законную силу. Бывший мэр Екатеринбурга выйдет на свободу уже сегодня.

Евгений Ройзман был главой Екатеринбурга и городской думы с 2013 года по 2018 год.