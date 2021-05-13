Свердловский областной суд снизил наказание Евгению Ройзману в девять раз

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман провёл под арестом всего сутки Фото: Павел Ворожцов

Две жалобы на два постановления Октябрьского суда рассматривали в Свердловском областном суде разные судьи в разных залах. В общей сложности это заняло менее часа.

Интересно, что с утра рассмотрение апелляций адвокатов Евгения Ройзманав планах облсуда не значилось. Однако в 14.45 пресс-служба ведомства разослала сообщения, что заседания назначены на 16:00.

Напомним, что 12 мая Октябрьский районный суд принял три постановления, признав Евгения Ройзмана виновным в организации двух незаконных акций 31 января и 21 апреля 2021 года, а также в участии в несанкционированной акции. По части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных нарушениях РФ предусмотрен арест до десяти суток, однако Октябрьский суд ограничился девятью. За участие в незаконной акции Евгению Ройзману назначили общественные работы. Но судья Роман Стоянов огласил лишь резолютивную часть, а изготовление постановления в полном объёме отложил.

Свердловский областной суд, рассмотрев доводы жалоб адвокатов, снизил наказание с девяти суток ареста до суток. Решение вступило в силу немедленно, а значит, срок наказания уже истёк. Адвокаты Евгения Ройзмана, как сообщили в пресс-службе облсуда, отправились в спецприёмник, чтобы вызволить своего подзащитного. Что касается третьего постановления Октябрьского районного суда – о привлечении Евгения Ройзмана к общественным работам, – то апелляция на него будет рассмотрена позже.