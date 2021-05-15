В Артёмовском задержали депутата гордумы, обвиняемого в причастности к убийству

Данное уголовное дело об убийстве было возбуждено в сентябре 2003 года. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области арестовали депутата гордумы Артёмовского ГО Геннадия Виноградова и его сына. Их подозревают в причастности к убийству 18 лет назад.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона, Геннадий Виноградов и его сын Роман были задержаны после установления их причастности к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Данное уголовное дело об убийстве было возбуждено в сентябре 2003 года.

Отмечается, что оба подозреваемых арестованы на два месяца.

Получить оперативные комментарии в Следственном комитете и ГУ МВД по Свердловской области не удалось.

Геннадию Виноградову 63 года. Он является депутатом гордумы Артёмовского ГО от партии "Единая Россия".