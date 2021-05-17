СМИ сообщили об аресте имущества гендиректора «Мотива»

Компанию заподозрили в уклонении от уплаты 509 миллионов рублей налогов. Фото: Галина Соловьёва

Ленинский районный суд Екатеринбурга наложил арест на имущество оператора связи «Мотив» и его генерального директора Алексея Артемасова. У топ-менеджера арестованы семь объектов недвижимости и два земельных участка.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах первым сообщил «Коммерсантъ-Урал». По словам источника издания, в отношении топ-менеджера и группы неизвестных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов» (ч.2 ст.199 УК РФ).

В Ленинской районном суде «Областной газете» сообщили, что данные об аресте имущества являются конфиденциальными, огласке не подлежат, и посоветовали обратиться в следственные органы. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области заявили, что комментарий по данному делу у них отсутствует. В пресс-службе оператора «Мотив» информацию и не опровергли, и не подтвердили.

«Коммерсантъ-Урал» пишет, что, по версии следствия, телекоммуникационная компания уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 509 млн рублей, заключив фиктивные договоры на 2,6 млрд рублей. В отношении ООО «Екатеринбург-2000» (оператор сотовой и фиксированной связи «Мотив») идут проверки по подозрению в систематическом занижении налогооблагаемой базы и завышении расходов. Кроме того, по данным издания, интерес у следователей возник и к другим активам владельца «Мотива» Виталия Кочеткова, в частности, к Богдановичскому молочномку заводу, базе отдыха «Курганово», которые якобы уклонялись от предоставления сведений в налоговые органы.

Известно, что в начале марта 2021 года в офисе «Мотива» оперативники провели следственные мероприятия. Юристы компании не смогли оспорить следственные действия силовиков и доказать в суде, что оперативники проводили осмотр незаконно.

Как писала «Областная газета», Алексей Артемасов возглавил компанию «Мотив» в августе 2016 года. До этого он занимал должность технического директора ООО «Екатеринбург-2000»

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