В Екатеринбурге осудили водителя, сбившего в 2018 году трёх пешеходов

Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, сбившему троих пешеходов, в том числе ребёнка, на ул. Фурманова. Он отправится в колонию строгого режима, а также выплатит компенсацию пострадавшим.

Жителя Екатеринбурга признали виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в отношении двух и более лиц, в том числе малолетнего, из хулиганских побуждений» (п. б ч. 3 ст. 111 УК РФ) и в «хулиганстве, совершённом с применением предметов, используемых в качестве оружия» (п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ).

В суде доказано, что утром 14 ноября 2018 года мужчина, управляя автомобилем Honda CR-V, ехал по улице Фурманова. На перекрёстке с улицей Уктусской он выехал на тротуар перед светофором у пешеходного перехода.

Мужчина двигался со средней скоростью не менее 82,6 км/ч и сбил на тротуаре мужчину, женщину и ехавшего рядом с ней на трехколёсном велосипеде 2-летнего мальчика. Пешеходы получили серьёзные травмы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд назначил виновному наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, в пользу потерпевших совокупно взыскано более 4 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в ходе следствия осуждённый отказывался от своих показаний, менял их, утверждал, что сбил людей во время эпилептического припадка. Кроме того, находясь в следственном изоляторе, он симулировал припадки.

Ранее суд уже приговаривал водителя к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Однако тогда сторона защиты обжаловала приговор. и Свердловский областной суд отменил приговор. Дело было направлено на новое рассмотрение.