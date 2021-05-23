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Общество / Суды и криминал
23 мая 2021, 14:41

Прокуратура проверит законность кэмпинга в посёлке Мичуринский

Турист

Прокуратура установит наличие прав на организацию такого вида деятельности на участке в Мичуринском. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская природоохранная прокуратура организовала проверку о законности кэмпинга в посёлке Мичуринский. Участок, на котором располагаются туристы, находится в частной собственности.

Проверка началась после сообщений в СМИ.

"Предварительно, указанный земельный участок находится в границах муниципального образования «город Екатеринбург» в пос. Мичуринский. Находится в частной собственности. Арендатором земельного участка ведётся деятельность по организации базы отдыха, кэмпинга", - сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры совместно с привлечёнными специалистами оценят законность данной деятельности, её соответствие требования природоохранного законодательства и законодательства об особо охраняемых природных территориях. Кроме того, будет установлено наличие прав на организацию такого вида деятельности на данном участке.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Областная газета Свердловской области

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