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24 мая 2021, 18:57

Главу туринского водоканала обвинили в растрате 495 тысяч рублей

Уголовный кодекс

Директору предприятия грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Фото: Павел Ворожцов

Прокуратура Туринского района Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МУП ЖКХ «Водоканал». Его обвиняют в растрате вверенного имущества, совершенной с использованием служебного положения, в крупном размере (ч.3 ст.160 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, следствие считает, что директор муниципального предприятия с апреля 2018 года по апрель 2020 года совершил растрату принадлежащих МУП ЖКХ «Водоканал» денежных средств и иного имущества в крупном размере.

По версии следствия, он оплачивал со счёта предприятия покупку запчастей и ремонт не принадлежащей «Водоканалу» техники, а также компенсировал расходы, связанные с её эксплуатацией (приобретение дизельного топлива и оплата труда тракториста). В результате действий директора муниципального предприятия ущерб превысил 495 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Туринский районный суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что за инкриминируемое преступление директору «Водоканала» грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

Областная газета Свердловской области

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