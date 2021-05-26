Евгению Ройзману изменили наказание за участие в несанкционированном митинге

Свердловский облсуд заменил Евгению Ройзману наказание в виде обязательных работ на штраф. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию экс-главы Екатеринбурга и гордумы Евгения Ройзмана на постановление Октябрьского районного суда. Назначенные обязательные работы были заменены штрафом.

Напомним, 12 мая, Октябрьский районный суд уральской столицы вынес приговор Евгению Ройзману за проведение несанкционированного митинга. Его признали виновным в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение несанкционированного публичного мероприятия") и ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга").

Ему назначили арест на девять суток и 30 часов общественных работ.

На следующий день Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию адвокатов Евгения Ройзмана на решения Октябрьского районного суда - срок ареста был сокращён до 1 суток.

Сегодня облсуд рассмотрел ещё одну апелляционную жалобу.

"Свердловский областной суд изменил наказание Евгению Ройзману, заменив обязательные работы на штраф в размере 20 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба суда.

Отметим, что во вторник, 25 мая, мировой суд в Екатеринбурге принял решение оштрафовать Ройзмана на 5 тысяч рублей за участие в форуме независимых депутатов "Муниципальная Россия", организованном "Открытой Россией" в Москве.